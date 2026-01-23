Экс-мэру Усть-Кута Александру Душину немного уменьшили срок по приговору о взяточничестве и причинении тяжкого вреда здоровью

Ранее следствие и суд установили, что Душин получил за взятку в 1 миллион рублей в 2019 году, когда являлся главой Усть-Кута. За эти деньги он подписал документы по приемке благоустроенной территории рядом с усть-кутским стадионом. Однако работы по факту были выполнены не все, а некоторая их часть не соответствовала проекту. Кроме того, суд установил, строительные материалы подрядчику реализовывались через фирму, аффилированную с Душиным, и по завышенной цене. В результате был причинен ущерб в сумме более 5 миллионов рублей.