Экс-мэру Усть-Кута Александру Душину немного уменьшили срок по приговору о взяточничестве и причинении тяжкого вреда здоровью

Ранее следствие и суд установили, что Душин получил за взятку в 1 миллион рублей в 2019 году, когда являлся главой Усть-Кута. За эти деньги он подписал документы по приемке благоустроенной территории рядом с усть-кутским стадионом. Однако работы по факту были выполнены не все, а некоторая их часть не соответствовала проекту. Кроме того, суд установил, строительные материалы подрядчику реализовывались через фирму, аффилированную с Душиным, и по завышенной цене. В результате был причинен ущерб в сумме более 5 миллионов рублей.
Также бывшего мэра признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района. Соответствующий инцидент произошел в апреле 2020 года в урочище Лупилово.
В августе 2024 года Усть-Кутский городской суд приговорил Душина за эти преступления к 4 годам лишения свободы условно. Прокуратура, не согласившись с таким решением суда, обжаловала его. Иркутский облсуд изменил приговор и приговорил бывшего мэра к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В ходе рассмотрения апелляции на этот приговор Душину снизили на полгода срок лишения свободы. Согласно новому решению суда, экс-мэру назначили наказание в виде 9,5 лет в колонии строгого режима.
Ранее суд также конфисковал имущество бывшего мэра на размер взятки и запретил ему 5 лет занимать определенные должности. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере более 13 миллионов рублей.