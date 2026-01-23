Во Владивостоке пожар унес жизнь мужчины, четверо детей спасены

Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении. МЧС России напоминает жителям, что курить в постели опасно, место для курения нужно оборудовать пепельницей и убедиться, что сигарета полностью потушена, а в жилых помещениях стоит устанавливать пожарные извещатели.