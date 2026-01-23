Во Владивостоке пожар унес жизнь мужчины, четверо детей спасены

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени произошел пожар в многоквартирном доме. Уже через девять минут на место происшествия прибыли огнеборцы МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На момент прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, а в подъезде наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины.
Звенья газодымозащитной службы вывели из задымленных квартир четверых детей с помощью спасательных устройств. В результате происшествия квартира повреждена огнем частично, на площади около 35 квадратных метров.
Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении. МЧС России напоминает жителям, что курить в постели опасно, место для курения нужно оборудовать пепельницей и убедиться, что сигарета полностью потушена, а в жилых помещениях стоит устанавливать пожарные извещатели.