Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке пожар унес жизнь мужчины, четверо детей спасены

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени произошел пожар в многоквартирном доме. Уже через девять минут на место происшествия прибыли огнеборцы МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

На момент прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, а в подъезде наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара пожарные обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Звенья газодымозащитной службы вывели из задымленных квартир четверых детей с помощью спасательных устройств. В результате происшествия квартира повреждена огнем частично, на площади около 35 квадратных метров.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении. МЧС России напоминает жителям, что курить в постели опасно, место для курения нужно оборудовать пепельницей и убедиться, что сигарета полностью потушена, а в жилых помещениях стоит устанавливать пожарные извещатели.