Родственникам погибших в ДТП с автобусом в Приморье выплатят по 300 тыс. рублей

Напомним, состояние пострадавших после аварии с участием автобуса и грузовика стабилизировали. Четверо человек, находившихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, получили полный объём необходимых диагностических и лечебных процедур и остаются под контролем медиков. Двое из них подверглись хирургическому вмешательству. 22 января произошло ДТП на автодороге «Раздольное — Хасан» в районе посёлка Барабаш Хасанского района. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автобуса и двое пассажиров. Установлено, что в страшной аварии виновен гражданин КНР, управлявший грузовиком FAW. Он не справился с управлением.