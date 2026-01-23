Родственникам погибших в ДТП с автобусом в Приморье выплатят по 300 тыс. рублей

«По поручению губернатора семьям, где погибли люди, будет выделена материальная помощь — по 300 тыс. рублей. А там, где идёт лечение, — мы держим ситуацию на контроле, смотрим, в какой помощи нуждаются люди. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказала она в своём телеграм-канале.
Щербина уточнила, что одного из пострадавших оперативно доставили во Владивосток, где ему уже оказывают медицинскую помощь.
Напомним, состояние пострадавших после аварии с участием автобуса и грузовика стабилизировали. Четверо человек, находившихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, получили полный объём необходимых диагностических и лечебных процедур и остаются под контролем медиков. Двое из них подверглись хирургическому вмешательству. 22 января произошло ДТП на автодороге «Раздольное — Хасан» в районе посёлка Барабаш Хасанского района. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автобуса и двое пассажиров. Установлено, что в страшной аварии виновен гражданин КНР, управлявший грузовиком FAW. Он не справился с управлением.
