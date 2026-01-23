IrkutskMedia, 23 января. Двое мужчин госпитализированы с ожогами в результате пожаров в Иркутской области за минувшие сутки. По региону зафиксировано возгорание хозяйственной постройки в поселке Чунский и пожар в квартире многоэтажки в Ангарске.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, утром на тушения строения в Чунском были направлены восемь огнеборцев и две автоцистерны. Из постройки самостоятельно спаслись двое. 43-летний мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар. Его отправили в районную больницу.
Причиной произошедшего могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.
Вечером в Ангарске в микрорайоне № 33 загорелась двухуровневая квартира в многоэтажке. До прибытия пожарных по лестнице эвакуировались 10 человек. Звено газодымозащитной службы на лестничной клетке обнаружило 64-летнего пострадавшего. Его из горящей квартиры спас сын. Пенсионер получил отравление угарным газом и ожоги. Он был также госпитализирован.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание в сети обогревателя. Пламя ликвидировали 19 огнеборцев и шесть машин.
Напомним, рано утром 22 января произошёл пожар в многоэтажке в 12-м микрорайоне Ангарска. О случившемся сообщили очевидцы. В горящей квартире в комнате на полу огнеборцы обнаружили 78-летнюю погибшую.