Двое мужчин госпитализированы с ожогами в результате пожаров в Иркутской области

В минувшие сутки в регионе зафиксировано два возгорания.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 23 января. Двое мужчин госпитализированы с ожогами в результате пожаров в Иркутской области за минувшие сутки. По региону зафиксировано возгорание хозяйственной постройки в поселке Чунский и пожар в квартире многоэтажки в Ангарске.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, утром на тушения строения в Чунском были направлены восемь огнеборцев и две автоцистерны. Из постройки самостоятельно спаслись двое. 43-летний мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар. Его отправили в районную больницу.

Причиной произошедшего могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Вечером в Ангарске в микрорайоне № 33 загорелась двухуровневая квартира в многоэтажке. До прибытия пожарных по лестнице эвакуировались 10 человек. Звено газодымозащитной службы на лестничной клетке обнаружило 64-летнего пострадавшего. Его из горящей квартиры спас сын. Пенсионер получил отравление угарным газом и ожоги. Он был также госпитализирован.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание в сети обогревателя. Пламя ликвидировали 19 огнеборцев и шесть машин.

Напомним, рано утром 22 января произошёл пожар в многоэтажке в 12-м микрорайоне Ангарска. О случившемся сообщили очевидцы. В горящей квартире в комнате на полу огнеборцы обнаружили 78-летнюю погибшую.