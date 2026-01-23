Двое мужчин госпитализированы с ожогами в результате пожаров в Иркутской области

Вечером в Ангарске в микрорайоне № 33 загорелась двухуровневая квартира в многоэтажке. До прибытия пожарных по лестнице эвакуировались 10 человек. Звено газодымозащитной службы на лестничной клетке обнаружило 64-летнего пострадавшего. Его из горящей квартиры спас сын. Пенсионер получил отравление угарным газом и ожоги. Он был также госпитализирован.