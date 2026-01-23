Самолёт авиакомпании «Якутия» сел в Красноярске из-за обледенения клапана. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В настоящее время для расследования авиационного события назначена комиссия МТУ Росавиации. По предварительной информации, причиной стало обледенение клапана системы наддува воздушного судна, вызванное воздействием низких температур. Окончательные выводы будут представлены по завершении работы специальной комиссии по расследованию», — говорится в сообщении.
Для продолжения рейса в Якутск из Москвы (Внуково) вылетел резервный самолёт. Отправление из Красноярска планируется в 13:40 по местному времени. Пассажирам прерванного рейса предоставили горячее питание и напитки.
Кроме того, Западно-Сибирская транспортная прокуратура отметила, что проводит надзорные мероприятия в связи с посадкой, а также по защите прав пассажиров на получение услуг.
