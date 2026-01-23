Самолёт авиакомпании «Якутия» сел в Красноярске из-за обледенения клапана

Ранее суд увеличил размер компенсаций родственникам погибших при крушении пассажирского самолёта Ан-24. Решение приняли в рамках разбирательства по делу об авиакатастрофе в Амурской области. Речь идёт о мужчине и матери женщины, погибшей вместе с дочерью. Ранее они получили выплаты в размере трёх миллионов и одного миллиона рублей соответственно, при этом половина каждой суммы приходилась на компенсацию морального вреда. Потерпевшие сочли такие выплаты недостаточными и обратились в суд.