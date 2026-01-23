Семья из Челябинской области попалась на «схему Долиной»: решение суда

Семья из Челябинской области попалась на «схему Долиной», но суд отказал пенсионерке в возврате проданной квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Историю приводит объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Мошенники действовали на протяжении трех месяцев под предлогом замены счетчиков. Сначала они убедили пенсионерку из Екатеринбурга перевести на «безопасные» счета все ее накопления — более 500 тыс. рублей.
Затем аферисты, по данным следствия, предоставили ей поддельную выписку из Росреестра, «доказывающую», что ее квартиру уже якобы продали неизвестные лица. Чтобы восстановить право собственности, ей посоветовали срочно продать жилье, а вырученные деньги перевести «для защиты». Поверив в эту схему, женщина продала свою квартиру за 4,5 млн рублей и перевела аферистам вырученные средства.
Одумалась она после того, как новые собственники поставили вопрос о переезде. Пенсионерка обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, просила признать сделки по переводу денежных средств и купли-продажи квартиры недействительными. Ответчиками выступили банки и покупатели квартиры.
Во время разбирательства настаивала, что в момент продажи и перевода средств «находилась под непрерывным психологическим давлением, поэтому не могла осознавать последствий своих действий, чем и воспользовались преступники». Но суд отказал пенсионерке в возвращении квартиры, проданной по «схеме Долиной», говорится в сообщении.
Заложниками ситуации оказались добросовестные покупатели жилья. Бывшая владелица отказалась передавать ключи от проданной квартиры семье из Челябинской области. Если решение суда, которое вступит в силу через месяц, не будет обжаловано сторонами, жилье остается в собственности покупателей.
«К слову, проданная пенсионеркой квартира не была единственным ее жильем, на улице женщина не окажется», — отметили в пресс-службе.