Семья из Челябинской области попалась на «схему Долиной»: решение суда

Затем аферисты, по данным следствия, предоставили ей поддельную выписку из Росреестра, «доказывающую», что ее квартиру уже якобы продали неизвестные лица. Чтобы восстановить право собственности, ей посоветовали срочно продать жилье, а вырученные деньги перевести «для защиты». Поверив в эту схему, женщина продала свою квартиру за 4,5 млн рублей и перевела аферистам вырученные средства.