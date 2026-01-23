Суд увеличил компенсацию пострадавшему в ДТП в Слюдянском районе

Напомним, Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело о компенсации морального вреда в пользу 21-летней жительницы Братска. Коллегия установила, что в 2023 году ответчик ехала на автомобиле и не уступила дорогу истцу, когда девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.