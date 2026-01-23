Суд увеличил компенсацию пострадавшему в ДТП в Слюдянском районе

IrkutskMedia, 23 января. Иркутский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Слюдянского района и увеличил размер компенсации морального вреда жителю Читы, пострадавшему в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» 31 июля 2021 года. Суд постановил взыскать с виновников аварии 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
ДТП произошло на 159 км автодороги, когда автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla обгоняли Nissan Serena, которым управлял истец, возвращавшийся со 103 ящиками клубники из Слюдянского района. После столкновения все транспортные средства съехали с проезжей части, а водитель Nissan Serena получил тяжкий вред здоровью, потребовавший длительного лечения и реабилитации.
Слюдянский районный суд ранее частично удовлетворил иск, назначив компенсацию 300 тысяч рублей. Прокуратура района, сочтя сумму недостаточной, обжаловала решение в Иркутский областной суд. Апелляция была поддержана, и сумма выплаты пострадавшему была увеличена вдвое.
Напомним, Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело о компенсации морального вреда в пользу 21-летней жительницы Братска. Коллегия установила, что в 2023 году ответчик ехала на автомобиле и не уступила дорогу истцу, когда девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.