Гостивший в Красноярске участник СВО лишился крупной суммы после знакомства с женщиной

В Красноярске суд признал женщину виновной в хищении денег у военнослужащего и наказал условным сроком.

Источник: Аргументы и факты

Установлено, что участник СВО по окончании контракта возвращался домой в Якутию через Красноярск и решил посмотреть город. Он остановился в одной из гостиниц Кировского района, где познакомился с фигуранткой для совместного времяпрепровождения, рассказали в объединенной пресс-службе судов края,

В какой-то момент злоумышленница, воспользовавшись отсутствием мужчины, взяла его банковскую карту и сняла с нее 145 000 рублей. После этого она скрылась, но впоследствии была задержана.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.