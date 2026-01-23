Гостивший в Красноярске участник СВО лишился крупной суммы после знакомства с женщиной

Установлено, что участник СВО по окончании контракта возвращался домой в Якутию через Красноярск и решил посмотреть город. Он остановился в одной из гостиниц Кировского района, где познакомился с фигуранткой для совместного времяпрепровождения, рассказали в объединенной пресс-службе судов края,
В какой-то момент злоумышленница, воспользовавшись отсутствием мужчины, взяла его банковскую карту и сняла с нее 145 000 рублей. После этого она скрылась, но впоследствии была задержана.
Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.