В Братске полиция выявила и прикрыла наркопритон

Во время обыска дома у подозреваемого оперативники нашли и изъяли шприцы и пластиковые бутылки, при помощи которых употреблялись наркотики. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.