В Братске полиция выявила и прикрыла наркопритон

Как установили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, 47-летний братчанин более двух месяцев предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления запрещенных веществ.
Во время обыска дома у подозреваемого оперативники нашли и изъяли шприцы и пластиковые бутылки, при помощи которых употреблялись наркотики. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.
На братчанина завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических веществ» (ст. 232 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предусматривает 4 года лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.