Минус 800 тысяч: очередная омичка решила поиграть на бирже и потеряла большие деньги

Вскоре ей позвонил неизвестный и увлекательно рассказал о возможности ничего не делая заработать огромные деньги. По указанию ее личного «куратора», женщина вложила в «дело» собственные и заемные средства. По итогу, в попытке заработать на инвестициях, она лишилась 808 тысяч рублей — после перечисления денег на указанные мошенником счета, ее «куратор» исчез, а аккаунт незадачливой «брокерши» был заблокирован.