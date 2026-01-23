Минус 800 тысяч: очередная омичка решила поиграть на бирже и потеряла большие деньги

Нескончаемый список желающих заработать на инвестициях пополнила в минувшие сутки молодая жительница Омска. 34-летняя омичка поиграла на «бирже» и лишилась 808 тысяч рублей.
На территории региона сотрудниками омской полиции зарегистрировано 11 фактов дистанционного хищения денежных средств. Очередной жертвой мошенников стала неработающая 34-летняя жительница Советского округа. Женщина нашла объявление в интернете о возможном дополнительном заработке путем инвестирования собственных денег в акции различных компаний. Заинтересовавшись, омичка написала о своем желании стать брокером в службу поддержки сайта.
Вскоре ей позвонил неизвестный и увлекательно рассказал о возможности ничего не делая заработать огромные деньги. По указанию ее личного «куратора», женщина вложила в «дело» собственные и заемные средства. По итогу, в попытке заработать на инвестициях, она лишилась 808 тысяч рублей — после перечисления денег на указанные мошенником счета, ее «куратор» исчез, а аккаунт незадачливой «брокерши» был заблокирован.