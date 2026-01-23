Ричмонд
В Воронежской области при падении обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 23 января силы ПВО сбили над регионом два беспилотника. Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар был оперативно ликвидирован. Семья из трех человек временно размещена у родственников», — написал Гусев в Telegram-канале.

Ночью угроза атаки БПЛА была объявлена на территории всей Воронежской области. В Бутурлиновском и Россошанском районах объявляли угрозу непосредственного удара БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
