В Тулуне пьяный подросток без прав устроил гонку с ДПС

Как выяснилось, прав управления у него никогда не было, и полицейским он уже был знаком. Теперь семье грозят серьёзные финансовые потери: подростку за вождение в пьяном виде без прав и неповиновение полиции грозит штраф до 45 000 рублей, его родителям — до 30 000 рублей за передачу руля лицу без прав.