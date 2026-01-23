В Тулуне пьяный подросток без прав устроил гонку с ДПС

Ночной патруль ГИБДД в Тулуне едва не стал свидетелем побега. Внимание инспекторов привлек микроавтобус, водитель которого, завидев служебную машину, резко рванул с места и попытался скрыться. На требования остановиться нарушитель ответил лишь увеличением скорости, устроив рискованную погоню по городским улицам.
После непродолжительного преследования автомобиль всё же был остановлен. За рулём оказался 17-летний подросток, который признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «прокатиться» на родительской машине, припаркованной во дворе. Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе юноши превышал допустимую норму в три раза.
Как выяснилось, прав управления у него никогда не было, и полицейским он уже был знаком. Теперь семье грозят серьёзные финансовые потери: подростку за вождение в пьяном виде без прав и неповиновение полиции грозит штраф до 45 000 рублей, его родителям — до 30 000 рублей за передачу руля лицу без прав.
Кроме штрафов, юноша поставлен на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.