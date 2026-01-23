Жительница Омской области пошла под суд за убитого ею сожителя

В Омской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Она обвиняется статье «Убийство». По версии следствия, трагедия произошла в ночное время 28 августа 2025 года. В жилом доме в селе Аев Большеуковского района, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла лежащему на диване сожителю кухонным ножом ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.