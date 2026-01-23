Жительница Омской области пошла под суд за убитого ею сожителя

Прокуратура Большеуковского района направила в суд уголовное дело в отношении женщины за убийство сожителя. Трагедия разыгралась в августе прошлого года в селе Аев Большеуковского района.
В Омской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Она обвиняется статье «Убийство». По версии следствия, трагедия произошла в ночное время 28 августа 2025 года. В жилом доме в селе Аев Большеуковского района, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла лежащему на диване сожителю кухонным ножом ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Вину в совершении преступления женщина признала, пояснив, что погибший постоянно обижал ее после совместных застолий, оскорблял и угрожал насилием. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.