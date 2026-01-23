Задержан начальник управления ФАДН Разживин: его подозревают в должностном преступлении

Согласно информации издания, Разживин, возглавив открытое в Пятигорске в сентябре 2023 года управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю, способствовал тому, что его ведомство почти два года арендовало по завышенной цене помещения, оформленные на его близкую знакомую. Предварительный ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 20 миллионов рублей.