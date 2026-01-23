Задержан начальник управления ФАДН Разживин: его подозревают в должностном преступлении

В Пятигорске задержан начальник управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он подозревается в совершении должностных преступлений. По данным газеты «Коммерсантъ», в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
«Начальника управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями ФАДН Сергей Разживин задержан, с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, Разживин, возглавив открытое в Пятигорске в сентябре 2023 года управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю, способствовал тому, что его ведомство почти два года арендовало по завышенной цене помещения, оформленные на его близкую знакомую. Предварительный ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в 20 миллионов рублей.
Задержание Разживина стало очередным в череде задержаний высокопоставленных чиновников. Накануне силовики задержали министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева. В СИЗО сидит и бывший министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий. В отношении него расследуют уголовное дело о взятках в 6,5 млн рублей.
Ранее в Москве был арестован министр транспорта Новгородской области Константин Куранов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Также фигурантом уголовного дела стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, задержанный по подозрению в получении 10 миллионов рублей.
Также KP.RU сообщал, что московский суд изъял имущество у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова в рамках дела о мошенничестве на сумму около 370 млн рублей. Отмечается, что чиновник вместе с соучастником преступления похитил бюджетные средства, выделенные на разработку программного обеспечения.