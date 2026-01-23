Число преступных посягательств в Красноярском крае снизилось на 12%

«На треть возросло количество выявленных недобросовестных юридических лиц, привлекающих иностранных работников в нарушение установленных требований, на которых наложены административные штрафы на сумму свыше 13 млн руб., а их удельный вес от общего числа нарушителей составил 35,3%», — говорит начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Соловьёв.