Число преступных посягательств в Красноярском крае снизилось на 12%

В ГУ МВД России по Красноярскому краю подводят итоги работы за 2025 год. Так, число преступных посягательств в регионе снизилось на 12% и составило 42,5 тысячи.
Снижение коснулось и тяжких и особо тяжких преступлений — они сократились на 9%. В Красноярском крае меньше убили (-10,7%), умышленно причинили тяжкий вред здоровью (-20,2%), напали (-23,3%), ограбили (-8,7%), вымогали (-8,7%), крали и поджигали (-39,3%).
«На треть возросло количество выявленных недобросовестных юридических лиц, привлекающих иностранных работников в нарушение установленных требований, на которых наложены административные штрафы на сумму свыше 13 млн руб., а их удельный вес от общего числа нарушителей составил 35,3%», — говорит начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Соловьёв.