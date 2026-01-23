В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля дома

В Воронежской области загорелась кровля жилого дома. Как отметил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, инцидент произошел из-за падения фрагментов беспилотника.
«Пожар был оперативно ликвидирован. Семья из трех человек временно размещена у родственников», — поделился губернатор, добавив, что в скором времени начнутся работы по восстановлению повреждений.
В течение минувшей ночи системы ПВО обнаружили и успешно нейтрализовали два дрона в воздушном пространстве над одним из районов Воронежской области. По предварительным данным, жертв нет, проинформировал глава региона.
Ранее ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над регионами России.
