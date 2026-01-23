Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, семь дронов сбили над Белгородской областью, еще два — над Воронежской областью, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В результате атаки украинских беспилотников в Пензе произошел пожар на нефтебазе. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники.
21 января в Шебекинском городском округе Белгородской области беспилотник ВСУ также атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате удара ранения получил водитель машины.