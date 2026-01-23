Ричмонд
Просрочка по кредитам в Башкирии выросла за год и превысила 78 миллиардов рублей

Более 78 млрд рублей задолжали заемщики в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сумма просроченных кредитов в Башкирии достигла 78,6 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем годом ранее.

Основная проблема, по данным Нацбанка, потребительские займы, где доля просрочки подскочила до 10,2% (45 млрд руб.). Выросла и задолженность по ипотеке, а также долги у юридических лиц. Общий объем кредитов гражданам остался почти неизменным, но портфель бизнес-кредитов увеличился на 11,7%.

Глава Нацбанка Башкирии Марат Кашапов советует заемщикам с трудностями обращаться в банки для реструктуризации долга, а не скрываться.

