На дорогах Челябинска в 2025 году погибли 18 пешеходов

Жертвами ДТП на дорогах Челябинска в 2025 году стали 18 пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба челябинской ГАИ.

ГАИ контролирует безопасность пешеходных переходов.

«За 12 месяцев 2025 года на территории Челябинска зарегистрировано 526 наездов на пешеходов, в которых 524 человека получили травмы и 18 человек погибло. 117 ДТП произошло с участием несовершеннолетних детей, в которых 121 ребенок получил травмы», — уточнили в инспекции.

Также в 2025 году на территории Челябинска зарегистрировано 223 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 245 детей ранено. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число таких аварий возросло на 14,9% (с 194 до 223), а количество раненых в них детей увеличилось на 20,1% (с 204 до 245).