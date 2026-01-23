На дорогах Челябинска в 2025 году погибли 18 пешеходов

Также в 2025 году на территории Челябинска зарегистрировано 223 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 245 детей ранено. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число таких аварий возросло на 14,9% (с 194 до 223), а количество раненых в них детей увеличилось на 20,1% (с 204 до 245).