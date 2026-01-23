NBC: Бельгия в последний момент отказалась от участия в Совете мира

Бельгия отказалась от приглашения Трампа в Совет мира.
Бельгия в последний момент отказалась от участия в Совете мира по урегулированию ситуации в секторе Газа, который создается по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Бельгия первоначально согласилась присоединиться к Совету, но отказалась в последний момент», — пишет телеканал. Причины резкой смены позиции не указываются.
Ранее Дональд Трамп заявил о создании «Совета мира» по Газе. Администрация президента направила приглашения к участию в его работе лидерам ряда государств, которые в последующие дни публично подтвердили получение соответствующих предложений от американского президента.
Приглашение получил также лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Кремль пока изучает детали предложения Вашингтона. Москва осторожно относится к новым международным форматам, подчеркивает роль ООН и особый статус России в мировой политике, передает Pravda.ru. Также в совет Трамп позвал президента Украины Владимира Зеленского.
Во время форума в Давосе устав Совета мира уже подписали представители 19 государств. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал создание этой структуры как «великое наследие» и заявил о намерении лично возглавить новый орган.
Россия может использовать свое участие в Совете мира в своих интересах. Как объяснили URA.RU аналитики, для президента Владимира Путина это станет хорошим инструментом, чтобы не дать усилиться США и их союзнику Израилю на Ближнем Востоке.