В Красноярском крае осудили 41 пособника телефонных аферистов

В Красноярском крае в 2025 году к уголовной ответственности удалось привлечь 41 курьера мошенников. Об этом 23 января сообщил начальник краевого главка МВД Александр Соловьев. Известно, что всего полицейские выявили 80 пособников аферистов. Через их руки прошли 246 миллионов рублей, похищенных у жителей.
В прошлом году в регионе было зафиксировано заметное снижение количества финансовых преступлений. Глава ведомства отметил, что общее число IT-преступлений в крае сократилось более чем на 12%. Краж стало меньше на 17%, а мошенничеств — почти на 6%. В МВД связывают это с профилактикой, которой были охвачены 780 тысяч человек, в том числе пожилые люди. В каждом девятом случае удалось не допустить, чтобы жертва передала сбережения обманщикам.
При этом полиции удается лучше расследовать уже совершенные IT-преступления. Их раскрываемость выросла с 18,4% до 25,8% благодаря налаженному взаимодействию с банками и операторами связи. Сейчас в производстве находятся более 280 дел этой категории с установленными подозреваемыми.