В Красноярском крае осудили 41 пособника телефонных аферистов

В прошлом году в регионе было зафиксировано заметное снижение количества финансовых преступлений. Глава ведомства отметил, что общее число IT-преступлений в крае сократилось более чем на 12%. Краж стало меньше на 17%, а мошенничеств — почти на 6%. В МВД связывают это с профилактикой, которой были охвачены 780 тысяч человек, в том числе пожилые люди. В каждом девятом случае удалось не допустить, чтобы жертва передала сбережения обманщикам.