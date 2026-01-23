В Братске завели дело после выброса хлора на предприятии, где пострадали люди

В Братске завели уголовное дело после выброса хлора на деревообрабатывающем предприятии, где пострадали шесть работников. СУ СК России по Иркутской области начал расследование по признакам преступления, касающейся нарушения правил охраны окружающей среды.
— В ночь с 21 на 22 января 2026 года из-за несоблюдения экологических норм на территории предприятия произошла утечка хлора, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
Из-за этого пострадали четыре сотрудницы организации и два работника филиала, которые были доставлены в Братскую городскую и районную больницы. Их состояние оценивается удовлетворительное. Следователи уже осмотрели места происшествия и назначили судебные экспертизы. Прокуратура города Братска взяла под контроль ход расследования.