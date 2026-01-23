Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 12 украинских БПЛА над регионами страны

Семь дронов ВСУ уничтожили российские военные в Белгородской области ночью 23 января.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 января 12 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

В частности, семь БПЛА противника российские военные ликвидировали в Белгородской области, два — в Воронежской области. Еще по одному дрону противника ВС РФ уничтожили в Брянской, Пензенской и Астраханской областях.

Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дроны ВСУ ночью 23 января ударили по Пензе. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе. Специалисты приступили к тушению пожара.

Напомним, ранее за ночь 21 января ВС РФ уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России. Большую часть беспилотников противника, 45 единиц, Вооруженные силы России ликвидировали в Краснодарском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше