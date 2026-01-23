Российские силы ПВО уничтожили за ночь 12 украинских БПЛА над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 января 12 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.
В частности, семь БПЛА противника российские военные ликвидировали в Белгородской области, два — в Воронежской области. Еще по одному дрону противника ВС РФ уничтожили в Брянской, Пензенской и Астраханской областях.
Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дроны ВСУ ночью 23 января ударили по Пензе. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе. Специалисты приступили к тушению пожара.
Напомним, ранее за ночь 21 января ВС РФ уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России. Большую часть беспилотников противника, 45 единиц, Вооруженные силы России ликвидировали в Краснодарском крае.