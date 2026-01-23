Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выкуп за похищенного сына потребовали от жителя Красноярска

Житель Красноярска получил видеозапись с требованием заплатить выкуп за 14-летнего сына, которого, как предполагают правоохранители, похитили злоумышленники.

Источник: Российская газета

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка, проинформировали 23 января в региональном управлении СК РФ.

Накануне к силовикам обратился житель краевого центра, заявивший об исчезновении сына. Мужчина рассказал, что тот вышел из дома вечером 22 января и удалился в сопровождении неизвестного человека.

Позже отец получил в мессенджере сообщение о похищении мальчика и требование выкупа. Получено также видеобращение подростка — он просит выполнить требование.

Сотрудники СК уточняют обстоятельства исчезновения школьника и пытаются установить его местонахождение.