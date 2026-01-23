Выкуп за похищенного сына потребовали от жителя Красноярска

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения ребенка, проинформировали 23 января в региональном управлении СК РФ.
Накануне к силовикам обратился житель краевого центра, заявивший об исчезновении сына. Мужчина рассказал, что тот вышел из дома вечером 22 января и удалился в сопровождении неизвестного человека.
Позже отец получил в мессенджере сообщение о похищении мальчика и требование выкупа. Получено также видеобращение подростка — он просит выполнить требование.
Сотрудники СК уточняют обстоятельства исчезновения школьника и пытаются установить его местонахождение.