Льдину с рыбаками тащит в море в российском регионе

В опасной ситуации оказались двое мужчин. Они дрейфуют примерно в километре от села Свободное и уже не могут самостоятельно выбраться на берег, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

По предварительным данным, на место выехали спасатели. Однако проведение операции осложняется обстановкой на воде: из-за шуги и льда использовать лодку опасно.

Ситуация находится под контролем оперативных служб.

