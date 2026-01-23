Льдину с рыбаками тащит в море в российском регионе

На Сахалине в Охотское море уносит льдину с рыбаками.
В опасной ситуации оказались двое мужчин. Они дрейфуют примерно в километре от села Свободное и уже не могут самостоятельно выбраться на берег, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
По предварительным данным, на место выехали спасатели. Однако проведение операции осложняется обстановкой на воде: из-за шуги и льда использовать лодку опасно.
Ситуация находится под контролем оперативных служб.
