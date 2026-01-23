ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников над регионами России

За минувшую ночь российские средства ПВО нейтрализовали 12 украинских дронов над территорией России. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В заявлении указывается, что с 23:00 22 января до 07:00 23 января дежурные системы ПВО перехватили и ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над Белгородской областью, два — над Воронежской, по одному над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.
Ранее в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля дома.
Накануне ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над регионами России.
