На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

«Магнитуда сейсмособытия — 5,0, эпицентр в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 58 километров», — уточнили в учреждении.
Сотрудники геофизической службы отметили, что тревога цунами не объявлялась, и зарегистрированные толчки были незначительными для зданий и сооружений. Население края зафиксировало лёгкое колебание земли.
Ранее в Северо-Байкальском районе Бурятии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился рядом с населённым пунктом Байкальское. Геофизики отметили энергетический класс 12,4, что соответствует умеренному воздействию на местность, при этом разрушений и пострадавших не было.
