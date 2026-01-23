Ричмонд
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0, жители региона отметили толчки до двух баллов. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия — 5,0, эпицентр в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 58 километров», — уточнили в учреждении.

Сотрудники геофизической службы отметили, что тревога цунами не объявлялась, и зарегистрированные толчки были незначительными для зданий и сооружений. Население края зафиксировало лёгкое колебание земли.

Ранее в Северо-Байкальском районе Бурятии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился рядом с населённым пунктом Байкальское. Геофизики отметили энергетический класс 12,4, что соответствует умеренному воздействию на местность, при этом разрушений и пострадавших не было.

