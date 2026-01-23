На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Ранее в Северо-Байкальском районе Бурятии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился рядом с населённым пунктом Байкальское. Геофизики отметили энергетический класс 12,4, что соответствует умеренному воздействию на местность, при этом разрушений и пострадавших не было.