В Красноярске похитили 14-летнего подростка

Согласно сообщению, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений).
«По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований», — сообщила представитель СК по региону.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления.
Как уточнили в СК, разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.
Следственные органы просят помощи в розыске подростка. Анонимность гарантируется. Об обстоятельствах его исчезновения свидетелей просят сообщить по телефону