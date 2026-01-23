Подросток из Красноярска ушел с незнакомцем и пропал

14-летний мальчик из Красноярска ушел с незнакомым мужчиной, после чего пропал — теперь его отцу поступают сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Мальчик по имени Коля пропал вечером 22 января. Подросток ушел из дома, прохожие видели его с незнакомым мужчиной. Позже родителям школьника стали приходить видео, где ребенок просит заплатить 350 тысяч долларов, чтобы его отпустили.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Поиски подростка продолжаются, уточнили в Telegram-канале ведомства.
До этого на Сахалине в течение двух суток волонтеры и МЧС искали девятилетнего мальчика, а он все это время просидел дома под диваном. Инцидент произошел в селе Пензенском Томаринского района.