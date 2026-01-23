Подросток из Красноярска ушел с незнакомцем и пропал

14-летний мальчик из Красноярска ушел с незнакомым мужчиной, после чего пропал — теперь его отцу поступают сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.