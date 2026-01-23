Ричмонд
Женщина погибла в результате пожара в доме на Хорошевском шоссе

В результате пожара, произошедшего в квартире жилого дома на Хорошевском шоссе, погибла женщина. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре, — добавила она.

Днем ранее в садоводческом некоммерческом товариществе «Зеленая Зона» в подмосковных Люберцах загорелся двухэтажный частный дом. О пострадавших пока информации нет.

21 января квартира жилого дома загорелась на юге Москвы. Огонь охватил помещение на верхних этажах здания. В результате произошедшего травмы получил один человек.