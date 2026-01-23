Дело о хищениях у бойцов СВО Шереметьево вскрыло схему с иностранцами

Как сообщил РИА Новости информированный источник, один из обвиняемых на следствии рассказал, что раньше жертвами становились иностранцы. В показаниях их называли «фирмачами». Таких пассажиров, как утверждается, таксисты возили по завышенным ценам — по той же модели, которую позже, по материалам дела, стали применять и в отношении части бойцов специальной военной операции.