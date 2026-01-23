Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о хищениях у бойцов СВО Шереметьево вскрыло схему с иностранцами

В уголовном деле о хищениях у участников СВО в столичном аэропорту Шереметьево появилась деталь, которая показывает: схема работала задолго до начала спецоперации.

В уголовном деле о хищениях у участников СВО в столичном аэропорту Шереметьево появилась деталь, которая показывает: схема работала задолго до начала спецоперации. По версии следствия, фигуранты просто сменили «клиента» — и продолжили зарабатывать на обмане.

Как сообщил РИА Новости информированный источник, один из обвиняемых на следствии рассказал, что раньше жертвами становились иностранцы. В показаниях их называли «фирмачами». Таких пассажиров, как утверждается, таксисты возили по завышенным ценам — по той же модели, которую позже, по материалам дела, стали применять и в отношении части бойцов специальной военной операции.

Следствие считает, что участников СВО выбирали целенаправленно. Речь идет о кражах, вымогательствах и мошенничестве. Большинство эпизодов связано с завышенными тарифами на такси в районе аэропорта.

По делу уже арестованы 40 человек. Среди них — предполагаемый организатор схемы Алексей Кабочкин.

В материалах расследования также говорится, что в преступное сообщество могли входить и сотрудники правоохранительных органов, включая представителей линейного управления МВД России в Шереметьево.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что в деле фигурируют предполагаемый главарь группировки «Лобненские» и его сын. Сын отправлен в следственный изолятор, а отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Читайте также: Эксперт назвал Константиновку одной из самых тяжелых точек СВО.