Дело о хищениях у бойцов СВО Шереметьево вскрыло схему с иностранцами

В уголовном деле о хищениях у участников СВО в столичном аэропорту Шереметьево появилась деталь, которая показывает: схема работала задолго до начала спецоперации. По версии следствия, фигуранты просто сменили «клиента» — и продолжили зарабатывать на обмане.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, один из обвиняемых на следствии рассказал, что раньше жертвами становились иностранцы. В показаниях их называли «фирмачами». Таких пассажиров, как утверждается, таксисты возили по завышенным ценам — по той же модели, которую позже, по материалам дела, стали применять и в отношении части бойцов специальной военной операции.
Следствие считает, что участников СВО выбирали целенаправленно. Речь идет о кражах, вымогательствах и мошенничестве. Большинство эпизодов связано с завышенными тарифами на такси в районе аэропорта.
По делу уже арестованы 40 человек. Среди них — предполагаемый организатор схемы Алексей Кабочкин.
В материалах расследования также говорится, что в преступное сообщество могли входить и сотрудники правоохранительных органов, включая представителей линейного управления МВД России в Шереметьево.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в деле фигурируют предполагаемый главарь группировки «Лобненские» и его сын. Сын отправлен в следственный изолятор, а отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.
