На рынке в Кургане нашли серьезные нарушения при торговле красной икрой

«На рынке, расположенном в Кургане на проспекте Машиностроителей, 3 (“Некрасовская ярмарка”), два предпринимателя нарушили нормы ветеринарного законодательства при торговле свежемороженой рыбой (форелью, чавычой, семгой, горбушей, палтусом) и красной икрой в жестяных и стеклянных банках. На реализуемую продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, обеспечивающие прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве и реализации», — рассказали в ведомстве.