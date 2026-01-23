На рынке в Кургане нашли серьезные нарушения при торговле красной икрой

Россельхознадзор проверил рынок в Кургане, где торгуют красной икрой.
В Кургане на одном из рынков предприниматели торговали свежемороженой рыбой и красной икрой без надлежащих документов. Также на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые гарантируют ее безопасность и прослеживаемость. Об этом сообщает Уральское межрегионального управление Россельхознадзора на своем сайте.
«На рынке, расположенном в Кургане на проспекте Машиностроителей, 3 (“Некрасовская ярмарка”), два предпринимателя нарушили нормы ветеринарного законодательства при торговле свежемороженой рыбой (форелью, чавычой, семгой, горбушей, палтусом) и красной икрой в жестяных и стеклянных банках. На реализуемую продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, обеспечивающие прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве и реализации», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, нарушения нашли в Шадринске. У пяти предпринимателей, торгующих мясной продукцией (свининой, говядиной, изделиями из мяса), выявлен комплекс нарушений: отсутствие на продукции информации о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения; нарушение товарного соседства (совместное хранение сырого мяса и готовых изделий на витринах); отсутствие необходимых ветеринарных документов на реализуемое сырье.
Всем нарушителям объявлены предостережения с требованием устранить выявленные недостатки. В случае неисполнения Россельхознадзор проведет внеплановые проверки и рассмотрит вопрос об административной ответственности.