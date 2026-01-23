Житель Екатеринбурга сделал схрон с фальшивыми деньгами в ХМАО

Суд учел явку с повинной обвиняемого, чистосердечное раскаяние и положительные характеристики подсудимого, который за прошедшие годы не нарушал закон. Уральцу назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.