Неизвестный похитил подростка в Красноярске, он требует выкуп

По данным ведомства, вечером 22 января несовершеннолетний ушел из дома в сопровождении неустановленного лица. Позднее в тот же день на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о том, что подросток похищен, с требованием выплаты выкупа за его освобождение, а также видеозапись с обращением самого подростка с призывом выполнить выдвинутые условия.