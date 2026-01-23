Неизвестный похитил подростка в Красноярске, он требует выкуп

Полиция Красноярска ищет ребенка, отец ребенка заявил о похищении.
В Красноярске возбудили уголовное дело о похищении 14-летнего подростка с вымогательством выкупа. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. “а”, “д”, “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений)», — сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии. Информацию о ходе дела представители ведомства разместили в своем telegram-канале.
По данным ведомства, вечером 22 января несовершеннолетний ушел из дома в сопровождении неустановленного лица. Позднее в тот же день на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о том, что подросток похищен, с требованием выплаты выкупа за его освобождение, а также видеозапись с обращением самого подростка с призывом выполнить выдвинутые условия.
В настоящее время осуществляются следственные мероприятия и оперативно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения пропавшего и выяснение всех обстоятельств его исчезновения. По данным telegram-канала Kres Mash, подросток, которого могли похитить, — сын директора фирмы-поставщика техники «АвтоСпецМаш».
В этот же день пропал еще одна 14-летняя девочка, сообщили журналисты. Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась. Ориентировки на детей опубликовал отряд «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.