В Красноярске похитили 14-летнего подростка, злоумышленник требует выкуп

В Красноярске начато уголовное расследование по делу о похищении подростка. По предварительным данным, 22 января 2026 года вечером 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Красноярске похитили 14-летнего подростка, злоумышленник требует выкуп. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. “а”, “д”, “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений)», — уточнили в ведомстве.

Сейчас идёт поиск пропавшего и выяснение всех обстоятельств исчезновения. Разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое. Был одет: куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки чёрного цвета.

Ранее следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 14-летней девочки в городе Инта. По данным правоохранителей, мужчина дважды выстрелил в подростка — в область головы и груди, после чего переместил тело ребёнка в нежилую квартиру. Скрыв следы преступления, преступник покинул место происшествия и попытался скрыться.

