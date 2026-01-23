В Красноярске похитили 14-летнего подростка, злоумышленник требует выкуп. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. “а”, “д”, “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений)», — уточнили в ведомстве.
Сейчас идёт поиск пропавшего и выяснение всех обстоятельств исчезновения. Разыскивается Капля Николай Андреевич, 21.09.2011 года рождения. Приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое. Был одет: куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки чёрного цвета.
