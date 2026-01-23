В Красноярске похитили 14-летнего подростка, злоумышленник требует выкуп

В Красноярске начато уголовное расследование по делу о похищении подростка. По предварительным данным, 22 января 2026 года вечером 14-летний парень покинул дом в сопровождении неизвестного. В тот же день отец мальчика получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение сына с призывом выполнить условия. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.