В Узбекистане задержаны сотрудники проекта Qonun doirasida

В рамках дела задержанным предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Речь идет о клевете с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления из корыстных побуждений.
Их также подозревают в вымогательстве, мошенничестве с использованием служебного положения, а также в распространении ложной информации.
YouTube-канал Qonun doirasida запущен в июле 2020 года. Как утверждают его создатели, проект нацелен на оказание юридической поддержки узбекистанцам. На 23 января число подписчиков на платформе составляет 870 тыс. человек.
Также у проекта есть сайт (не обновляется с 2020 года) и каналы в Telegram, TikTok, ОК.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что сотрудники портала Taftish.uz задержаны в Ташкенте.