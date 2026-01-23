Ричмонд
В Узбекистане задержаны сотрудники проекта Qonun doirasida

Руководитель проекта Qonun doirasida («В рамках закона») — 45-летний юрист Фуркат Рузметов и его сотрудник 33-летний Азамат Авезов заключены под стражу, сообщило УВД Хорезмского региона.

Источник: Курсив

В рамках дела задержанным предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Речь идет о клевете с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления из корыстных побуждений.

Их также подозревают в вымогательстве, мошенничестве с использованием служебного положения, а также в распространении ложной информации.

YouTube-канал Qonun doirasida запущен в июле 2020 года. Как утверждают его создатели, проект нацелен на оказание юридической поддержки узбекистанцам. На 23 января число подписчиков на платформе составляет 870 тыс. человек.

Также у проекта есть сайт (не обновляется с 2020 года) и каналы в Telegram, TikTok, ОК.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что сотрудники портала Taftish.uz задержаны в Ташкенте.