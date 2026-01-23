Ричмонд
В центре Москвы горит Дом синодальных композиторов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Дом загорелся в центре Москвы, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В Среднем Кисловском переулке произошел пожар. Горит неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, происходит интенсивное развитие возгорания», — сказал собеседник агентства.

Дом примыкает к Московской государственной консерватории имени Чайковского. Тушение осложняют деревянные перекрытия здания. Из-за пожара перекрыто движение по переулку.

Четырехэтажный Дом синодальных композиторов был построен в 1897 году. Последние жильцы выселены в 2009 году. Здание находится на реконструкции.