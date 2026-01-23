Неизвестные требуют 350 тысяч долларов за похищенного в Красноярске мальчика

По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Вечером того же дня отцу мальчика поступило сообщение о похищении с требованием выкупа, подкрепленное видеообращением подростка. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.