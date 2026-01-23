Неизвестные требуют 350 тысяч долларов за похищенного в Красноярске мальчика

В Красноярске неизвестные требуют 350 тысяч долларов (более 26 млн рублей) от отца похищенного мальчика. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«$350 тыс. (потребовали — прим. ред.)», — рассказал представитель следственного ведомства на вопрос журналистов.
Напомним, 22 января 2026 года житель Красноярска сообщил в следственные органы об исчезновении своего 14-летнего сына, предположительно похищенного. После хищения 14-летнего мальчика в Красноярске возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Вечером того же дня отцу мальчика поступило сообщение о похищении с требованием выкупа, подкрепленное видеообращением подростка. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Ранее KP.RU сообщил, что в ноябре 2025 года в Краснодаре загадочно пропал 12-летний школьник. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к волонтерам.