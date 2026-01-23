В Красноярске разыскивают похищенного 14-летнего подростка

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего подростка.
Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным человеком. Позднее на телефон отца мальчика в мессенджере пришло сообщение о том, что подросток похищен и требуется выкуп за его возвращение. Было отправлено и видеообращение самого похищенного, в котором он говорит о необходимости выполнения требований.
Заведено дело по п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение подростка и обстоятельства его исчезновения.
