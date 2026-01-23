«Я очень хочу домой»: появились скриншоты переписки отца подростка с похитителем

В Сети появились скриншоты переписки отца подростка из Красноярска, который пропал после встречи с незнакомцем, с предполагаемым похитителем. Кадры в пятницу, 23 января, опубликовали в РИА Новости.
— Пусть Коля мне позвонит. Я собираюсь отправлять деньги не ясно куда. Дайте мне с ним поговорить лично. Пусть он мне лично позвонит чтобы я услышал его голос сейчас, — написал родитель.
На это злоумышленник ответил, что подросток «по телефону может выкрикнуть что-то лишнее». Кроме того, похититель выразил опасения по поводу того, что отец школьника может спросить что-то «неподобающее». Позже преступник отправил видео, на котором мальчик просит отца заплатить деньги.
— Папа, говорят ты очень переживаешь. Да, я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста, — приводит кадры агентство.
Школьника похитили в элитном поселке Серебряный Бор. Данный населенный пункт находится под вооруженной охраной и видеонаблюдением — там живут состоятельные люди, которые используют вертолеты, чтобы добраться на работу.
Мальчик по имени Коля пропал вечером 22 января. Подросток ушел из дома, прохожие видели его с незнакомым мужчиной. Позже родителям школьника стали приходить видео, где ребенок просит заплатить 350 тысяч долларов.