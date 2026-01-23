У экс-главы Ростовского облсуда изъяли квартиры, машины и украшения на миллионы

Имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи обращено в доход государства. Решение вынес суд в Краснодарском крае.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, в казну будут переданы квартира, два автомобиля, машино-место, денежные средства, а также ювелирные изделия и предметы роскоши. Общая стоимость изъятого, по оценке, превышает 17 млн рублей.
В материалах дела указано, что Золотарева являлась фактическим владельцем недвижимости и транспорта, которые, по версии суда, приобретались на средства незаконного происхождения. Чтобы не отражать имущество в декларациях, оно оформлялось на сына Сергея Золотарева и доверенное лицо Марию Данкевич.
Ранее, 22 декабря, суд в Краснодаре приговорил Золотареву к 15 годам колонии по делу о коррупции. Также ей назначили штраф 170 млн рублей, лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственных наград. Помимо этого, экс-председателю облсуда запретили на 15 лет занимать государственные должности, включая работу в судебных и правоохранительных органах, а также в системе местного самоуправления.
