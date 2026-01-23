У экс-главы Ростовского облсуда изъяли квартиры, машины и украшения на миллионы

Ранее, 22 декабря, суд в Краснодаре приговорил Золотареву к 15 годам колонии по делу о коррупции. Также ей назначили штраф 170 млн рублей, лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственных наград. Помимо этого, экс-председателю облсуда запретили на 15 лет занимать государственные должности, включая работу в судебных и правоохранительных органах, а также в системе местного самоуправления.