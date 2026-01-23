Дом синодальных композиторов загорелся в Среднем Кисловском переулке

В центре Москвы загорелся дом, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в оперативных службах.
По данным источника, возгорание произошло в Среднем Кисловском переулке. Там загорелся неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов.
В оперативных службах уточнили, что пожар быстро развивается, наблюдается интенсивное распространение огня, передает ТАСС.
В Telegram-канале департамента транспорта столицы сообщили, что из-за возгорания в Среднем Кисловском переулке движение по Среднему Кисловскому переулку полностью перекрыто.
Днем ранее в садоводческом некоммерческом товариществе «Зеленая Зона» в подмосковных Люберцах загорелся двухэтажный частный дом. О пострадавших пока информации нет.
21 января квартира жилого дома загорелась на юге Москвы. Огонь охватил помещение на верхних этажах здания. В результате произошедшего травмы получил один человек.