В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе

В результате атаки дронов около 4:00 утра в Пензе произошел пожар на нефтебазе, предварительно погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
«На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал он в телеграм-канале.
В 1:39 мск Мельниченко сообщил о введенной в Пензенской области беспилотной опасности. Примерно через час он объявил о введении плана «Ковер» на территории региона. Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов. В 4:54 Мельниченко объявил о введении режима воздушной опасности непосредственно в Пензе.
Этот режим в Пензе впервые вводили 31 июля 2025 года. Из-за него в городе остановили движение общественного транспорта, был закрыт автовокзал. Тогда Мельниченко рассказал, что девять дронов взорвались на территории предприятия в Заводском районе Пензы, в результате там возник пожар.
Загорелось складское помещение, также был поврежден фасад одного из цехов, уточнял губернатор.