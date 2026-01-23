В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе

Этот режим в Пензе впервые вводили 31 июля 2025 года. Из-за него в городе остановили движение общественного транспорта, был закрыт автовокзал. Тогда Мельниченко рассказал, что девять дронов взорвались на территории предприятия в Заводском районе Пензы, в результате там возник пожар.