В Башкирии с начала 2026 года подняли среднюю рыночную цену на жилье

Согласно документу, на первый квартал этого года установлена новая цена. Теперь один квадратный метр жилья в среднем оценивается в 116 212 рублей. По сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2025 года, когда «квадрат» стоил 115 686 рублей, произошло небольшое, но повышение на 546 рублей, или 0,45%.