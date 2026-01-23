Ричмонд
В Башкирии с начала 2026 года подняли среднюю рыночную цену на жилье

В Башкирии утверждена новая средняя стоимость жилья на первый квартал.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с января 2026 года увеличилась официально утвержденная средняя рыночная стоимость жилья. Соответствующий приказ, подписанный и. о. министра строительства Артемом Ковшовым 20 января, был обнародован на официальном портале региона.

Согласно документу, на первый квартал этого года установлена новая цена. Теперь один квадратный метр жилья в среднем оценивается в 116 212 рублей. По сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2025 года, когда «квадрат» стоил 115 686 рублей, произошло небольшое, но повышение на 546 рублей, или 0,45%.

Эта расчетная стоимость используется государством для определения размеров субсидий на приобретение или улучшение жилищных условий. Финансирование таких выплат осуществляется как из федерального, так и из регионального бюджета.

