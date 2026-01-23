Момент похищения 14-летнего ребенка в Красноярске попал на видео

22 января 2026 года неизвестные похитили несовершеннолетнего ребенка в Красноярском крае. Момент похищения 14-летнего мальчика попал на видео. Об этом сообщается в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
На улицах района города установлены камеры наружного наблюдения, уход мальчика попал в них.
Неизвестные, укравшие ребенка, потребовали с его отца выкуп в размере 350 тысяч долларов (26 млн рублей). Причем выкуп потребовали с видеообращением мальчика. Сейчас возбуждено уголовное дело. Оперативные службы разбираются в материалах дела.
Уголовное дело на контроле Главного следственного управления. СКР называет имя мальчика — это Капля Н. А., 21.09.2011 года рождения. Его приметы: рост около 170 см, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые.
