Кровля дома загорелась в результате падения обломков дрона в Воронежской области

Семью из загоревшегося дома в Воронежской области временно разместили у родственников.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля частного жилого дома. Как сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — указал он.

Семья из трёх человек, проживавшая в доме, временно размещена у родственников. Глава региона отметил, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Прежде губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дроны ВСУ ночью 23 января ударили по Пензе. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе. Специалисты приступили к тушению пожара.

ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.