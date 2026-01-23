В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля частного жилого дома. Как сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — указал он.
Семья из трёх человек, проживавшая в доме, временно размещена у родственников. Глава региона отметил, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы.
Прежде губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дроны ВСУ ночью 23 января ударили по Пензе. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе. Специалисты приступили к тушению пожара.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.