В Узбекистане появилась новая финансовая пирамида Pioneer Global Media LTD

Как сообщили в национальной службе реагирования на компьютерные инциденты Uzcert, в настоящее время в нескольких регионах страны в мессенджере Telegram действуют закрытые группы под названием Pioneer Global Media LTD (PGM). Попасть в них можно только после одобрения администратора, что должно создавать иллюзию «отбора» и эксклюзивности.
В ходе проверки было установлено, что гражданам, вступившим в такие группы, предлагают онлайн-работу при условии внесения аванса в размере не менее 3,5 млн сумов. После оплаты потенциальным «сотрудникам» обещают регулярный еженедельный доход за выполнение неких заданий. По сути, именно таким образом людей и втягивают в мошенническую схему.
Необходимость авансового платежа организаторы объясняют тем, что в проект якобы «берут не всех подряд», а внесённые деньги, по их словам, оформляются как личные средства участника и в дальнейшем могут быть возвращены. На практике же это один из классических приёмов финансовых пирамид.
Кроме того, тем, кто уже внёс деньги и формально «устроился» на онлайн-работу, предлагают зарабатывать дополнительно — рассылать пригласительные ссылки знакомым. Если новый участник по такой ссылке также внесёт деньги, отправителю обещают 10% от суммы в качестве вознаграждения.
Эксперты подчёркивают: описанная схема имеет все признаки финансовой пирамиды и мошенничества. Граждан настоятельно призывают не доверять подобным предложениям, не верить в «гарантированный доход» и ни в коем случае не переводить деньги подозрительным лицам и группам в мессенджерах.