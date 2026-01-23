В Узбекистане появилась новая финансовая пирамида Pioneer Global Media LTD

Необходимость авансового платежа организаторы объясняют тем, что в проект якобы «берут не всех подряд», а внесённые деньги, по их словам, оформляются как личные средства участника и в дальнейшем могут быть возвращены. На практике же это один из классических приёмов финансовых пирамид.