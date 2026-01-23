Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина попала под пассажирский поезд возле Нукуса

Vaib.uz (новости Узбекистана. 23 января). Очередной трагический инцидент произошёл на железной дороге в Каракалпакстане. Как сообщили в «Узбекистон темир йуллари», 22 января на участке между станциями «Гидроузел» и «Нукус» женщина попыталась пересечь железнодорожные пути в непредназначенном для перехода месте и попала под пассажирский поезд.

Источник: Vaib.Uz

В настоящее время ответственными службами проводится проверка всех обстоятельств происшествия. В железнодорожной компании не сообщили, в каком состоянии сейчас находится женщина.

Подобные случаи, к сожалению, происходят не впервые. Многие узбекистанцы по привычке переходят железнодорожные пути там, где им удобнее, нередко в наушниках, не слыша приближающегося поезда. Это часто приводит к тяжёлым, а иногда и трагическим последствиям.

Такая же беспечность характерна и для водителей, которые пытаются проскочить железнодорожные переезды перед поездом, игнорируя опущенный шлагбаум и предупреждающие сигналы светофора. И всё это — ради экономии пары минут, которые могут обернуться слишком высокой ценой.