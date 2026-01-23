Женщина попала под пассажирский поезд возле Нукуса

Подобные случаи, к сожалению, происходят не впервые. Многие узбекистанцы по привычке переходят железнодорожные пути там, где им удобнее, нередко в наушниках, не слыша приближающегося поезда. Это часто приводит к тяжёлым, а иногда и трагическим последствиям.