Женщина попала под пассажирский поезд возле Нукуса

В настоящее время ответственными службами проводится проверка всех обстоятельств происшествия. В железнодорожной компании не сообщили, в каком состоянии сейчас находится женщина.
Подобные случаи, к сожалению, происходят не впервые. Многие узбекистанцы по привычке переходят железнодорожные пути там, где им удобнее, нередко в наушниках, не слыша приближающегося поезда. Это часто приводит к тяжёлым, а иногда и трагическим последствиям.
Такая же беспечность характерна и для водителей, которые пытаются проскочить железнодорожные переезды перед поездом, игнорируя опущенный шлагбаум и предупреждающие сигналы светофора. И всё это — ради экономии пары минут, которые могут обернуться слишком высокой ценой.