Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске в переулке Земляничном загорелся дом

Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в переулке Земляничном загорелся дом. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Прохожие сообщили о задымлении и огне в дежурную часть, — уточнили в ведомстве.

На место происшествия оперативно выехали 29 спасателей с привлечением семи единиц техники. Дом полностью охвачен огнем. Что стало причиной пожара — предстоит выяснить дознавателям ведомства. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братске завели дело после выброса хлора на предприятии, где пострадали четыре сотрудницы организации и два работника филиала. Их доставили в больницу, состояние пациентов оценивается удовлетворительное.