В Иркутске в переулке Земляничном загорелся дом. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Прохожие сообщили о задымлении и огне в дежурную часть, — уточнили в ведомстве.
На место происшествия оперативно выехали 29 спасателей с привлечением семи единиц техники. Дом полностью охвачен огнем. Что стало причиной пожара — предстоит выяснить дознавателям ведомства. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
