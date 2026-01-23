Появились кадры видеообращения похищенного в Красноярске подростка

Отмечается, что мужчина, вернувшись домой поздно вечером в четверг 22 января, не обнаружил не только сына, но и 3 млн рублей, которые находились в сейфе. Позже ему пришли сообщения от похитителей, которые требовали выкуп за ребенка в 10 раз больше похищенной суммы. Правоохранители проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников.