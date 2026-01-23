Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры видеообращения похищенного в Красноярске подростка

Прокуратура Красноярского края показала видеообращение 14-летнего подростка, за возвращение которого похитители требуют выкуп.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Красноярского края опубликовала кадры видеосообщения похищенного подростка.

В ролике мальчик говорит, что он хочет домой, и просит отца сделать все, что от него требуют. В конце он упоминает историю из своего детства, чтобы доказать, что видео не сгенерировано.

Ведомство также обнародовало переписку отца похищенного мальчика с похитителями.

Отмечается, что мужчина, вернувшись домой поздно вечером в четверг 22 января, не обнаружил не только сына, но и 3 млн рублей, которые находились в сейфе. Позже ему пришли сообщения от похитителей, которые требовали выкуп за ребенка в 10 раз больше похищенной суммы. Правоохранители проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников.

Уточняется, что мальчик пропал из коттеджного поселка Серебряный Бор. Возбуждено уголвное дело. Прокуратура поставила расследование на контроль.